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Задолженность по зарплатам в Украине увеличилась

Задолженность по зарплатам в Украине увеличилась

В июне этого года общая сумма задолженности по выплате зарплат в стране увеличилась на 5,1%, или на 139,5 миллионов гривен.

По состоянию уже на 1 июля сума задолженности составила 2857,8 млн. грн

Об этом сообщает Государственная служба статистики.

Как отмечается, по состоянию на 1 июля доля общей суммы долга приходилась на промышленность (80,5%).

Какие области должны больше всего:

  • Донецкая (20,1%),
  • Луганская (16,3%),
  • Харьковская (11,9%)

*Сумская (11,0%).

Увеличение общей суммы долга в июне наблюдалось в 17 регионах, а самое существенное – в Донецкой (на 67,7 млн. грн.), Харьковской (на 44,2 млн. грн.) и Днепропетровской (на 33,3 млн. грн.) областях.

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В Украине по состоянию на 1 июля этого года увеличилось и количество работников, которые своевременно не получили зарплату – на 16,6%, или на 113,3 тысяч человек.

По материалам Finance.UA
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