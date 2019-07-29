0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 73 0

Великобритания столкнется с дефицитом продовольствия в случае "жесткого" Brexit

Великобритания столкнется с дефицитом продовольствия в случае "жесткого" Brexit

Выход Великобритании из ЕС без соглашения нарушит поставки продовольствия на несколько недель или месяцев из-за задержек в портах.

Об этом сообщает Reuters.

Крупные ритейлеры предупреждают, что “жесткий” Brexit будет чрезвычайно проблематичным для отрасли, поскольку большая часть свежей продукции импортируется, а склады заполняются до Рождества.

Накануне начального срока Brexit 29 марта супермаркеты и розничные продавцы работали с поставщиками, чтобы увеличить запасы товаров длительного хранения, включая макаронные изделия, воду в бутылках и туалетную бумагу.

Однако таможенные проверки в крупнейшем британском порту Дувр могут привести к задержкам поставок.

“Пищевой сектор совершенно ясно дал понять, что выход без соглашения для нас катастрофическим результатом”, – заявил главный операционный директор Ассоциации продовольственного питания и напитков Тим Райкрофт.

“Будет выборочная нехватка, произойдет серьезный сбой и он будет продолжаться в течение нескольких недель или месяцев после нашего выхода”, – добавил он.

По материалам reuters.com
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Мир
Смотри также
Весь рынок:Мир
Архивы:2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Сервис подбора кредитов
  • Отправьте заявку
  • Узнайте решение банка
  • Подтвердите заявку и получите деньги
грн
Заказать кредит онлайн
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    РекламаСпецпроектыКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2019 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.