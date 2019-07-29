Великобритания столкнется с дефицитом продовольствия в случае "жесткого" Brexit

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Выход Великобритании из ЕС без соглашения нарушит поставки продовольствия на несколько недель или месяцев из-за задержек в портах.
Об этом сообщает Reuters.
Крупные ритейлеры предупреждают, что “жесткий” Brexit будет чрезвычайно проблематичным для отрасли, поскольку большая часть свежей продукции импортируется, а склады заполняются до Рождества.
Накануне начального срока Brexit 29 марта супермаркеты и розничные продавцы работали с поставщиками, чтобы увеличить запасы товаров длительного хранения, включая макаронные изделия, воду в бутылках и туалетную бумагу.
Однако таможенные проверки в крупнейшем британском порту Дувр могут привести к задержкам поставок.
“Пищевой сектор совершенно ясно дал понять, что выход без соглашения для нас катастрофическим результатом”, – заявил главный операционный директор Ассоциации продовольственного питания и напитков Тим Райкрофт.
“Будет выборочная нехватка, произойдет серьезный сбой и он будет продолжаться в течение нескольких недель или месяцев после нашего выхода”, – добавил он.
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