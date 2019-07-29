Великобритания столкнется с дефицитом продовольствия в случае "жесткого" Brexit

Выход Великобритании из ЕС без соглашения нарушит поставки продовольствия на несколько недель или месяцев из-за задержек в портах.

Об этом сообщает Reuters.

Крупные ритейлеры предупреждают, что “жесткий” Brexit будет чрезвычайно проблематичным для отрасли, поскольку большая часть свежей продукции импортируется, а склады заполняются до Рождества.

Накануне начального срока Brexit 29 марта супермаркеты и розничные продавцы работали с поставщиками, чтобы увеличить запасы товаров длительного хранения, включая макаронные изделия, воду в бутылках и туалетную бумагу.

Однако таможенные проверки в крупнейшем британском порту Дувр могут привести к задержкам поставок.

“Пищевой сектор совершенно ясно дал понять, что выход без соглашения для нас катастрофическим результатом”, – заявил главный операционный директор Ассоциации продовольственного питания и напитков Тим Райкрофт.

“Будет выборочная нехватка, произойдет серьезный сбой и он будет продолжаться в течение нескольких недель или месяцев после нашего выхода”, – добавил он.