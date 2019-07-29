В Абу-Даби источником электроэнергии станут пешеходы

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
Одно из главных направлений современного технологического развития человечества заключается в постоянном поиске новых источников электроэнергии. Теперь источником энергии хотят сделать людей.
Читайте также: Зеленский подписал закон, возвращающий домашним солнечным электростанциям, установленным на земле, зеленый тариф
В аэропорту города Абу-Даби, ОАЭ, впервые появился инновационный пешеходный переход, который превращает шаги посетителей в автономное электричество.
Переход между терминалами площадью 16 квадратных метров ежедневно собирает энергию шагов примерно восьми тысяч человек. Выработанная электроэнергия используется для освещения перехода, а также для подсчета количества шагов.
Покрытие переходной дорожки состоит из соединенных между собой треугольных панелей, электричество вырабатывается с помощью электромагнитных генераторов. Это первый случай применения подобной экологически чистой технологии в аэропортах Ближнего Востока.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Богатейшие люди мира потеряли 117 млрд долларов за деньВчера, 11:11 - 2412 10
Бизнес настаивает на необходимости принятия нового Трудового кодексаПозавчера, 21:04 - 8550 10
Эксперт объяснил, почему подорожал хлебВчера, 07:00 - 1291 9
Верланов назвал, какую ставку предусматривает концепция налоговой амнистииВчера, 14:02 - 1041 5
Кабмин не будет вводить полное эмбарго на топливо из РФ - ГерусПозавчера, 17:48 - 429 4
Чего ожидать от курса доллара в августе - прогноз экспертаВчера, 15:01 - 9053
Начал действовать новый тариф на "Зеленую карту"Вчера, 09:01 - 4477
Налоговая служба изменит правила налогообложения для ИТ-бизнесаВчера, 19:04 - 3592 1
Врачам планируют еще поднять зарплатыВчера, 12:00 - 2677 1
Богатейшие люди мира потеряли 117 млрд долларов за деньВчера, 11:11 - 2412 10
Австралийцы создали спортивный электрокар на солнечных батареях (фото)Вчера, 12:10 - 140
Открыт механизм биологического бессмертия29.07.2019, 15:46 - 5350
В Австралии состоялся первый автономный 5G-звонок25.07.2019, 16:10 - 1777
Индия запустила ракету с луноходом (видео)22.07.2019, 15:10 - 1581 1
Samsung показала, как работает камера-перевертыш смартфона Galaxy A80 (фото, видео)20.07.2019, 15:10 - 4672