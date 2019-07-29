В Абу-Даби источником электроэнергии станут пешеходы

Одно из главных направлений современного технологического развития человечества заключается в постоянном поиске новых источников электроэнергии. Теперь источником энергии хотят сделать людей.

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В аэропорту города Абу-Даби, ОАЭ, впервые появился инновационный пешеходный переход, который превращает шаги посетителей в автономное электричество.

Переход между терминалами площадью 16 квадратных метров ежедневно собирает энергию шагов примерно восьми тысяч человек. Выработанная электроэнергия используется для освещения перехода, а также для подсчета количества шагов.

Покрытие переходной дорожки состоит из соединенных между собой треугольных панелей, электричество вырабатывается с помощью электромагнитных генераторов. Это первый случай применения подобной экологически чистой технологии в аэропортах Ближнего Востока.