Rezvani анонсировала внедорожник для апокалипсиса (фото)

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Новое изображение тизера позволяет ближе рассмотреть сложную переднюю панель версии внедорожника 2020 модельного года с ее замысловатой конструкцией капота.
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В отличие от своего предшественника, который был построен на основе американского внедорожника Jeep Wrangler поколения JK, новая версия монстра будет использовать основы последнего поколения JL и будет по сути совершенно новым внедорожником.
Сообщается, что новинка получит мощный 6,2-литровый двигатель V8 с наддувом от мощного купе Dodge Challenger SRT Demon, но для нового Rezvani Tank мощность мотора будет еще больше увеличена.
Фото: avtodream.org
После того, как инженеры Rezvani поработали с этим силовым агрегатом, его мощность увеличилась с 840 до 1000+ л.с.
Также представят военную версию нового “танка”, в комплекте с военной защитой от электромагнитных импульсов. Rezvani также обещает некоторые серьезные внедорожные характеристики благодаря новой подвеске и внедорожным шинам.
Поставки внедорожника Rezvani Tank 2020 модельного года планируется начать этой зимой, а заказать его можно уже, но с депозитом в размере 2500 долларов.
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