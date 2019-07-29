0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 47 0

Rezvani анонсировала внедорожник для апокалипсиса (фото)

Rezvani анонсировала внедорожник для апокалипсиса (фото)

Новое изображение тизера позволяет ближе рассмотреть сложную переднюю панель версии внедорожника 2020 модельного года с ее замысловатой конструкцией капота.

Читайте также: Тoyota начала разработку космического внедорожника

В отличие от своего предшественника, который был построен на основе американского внедорожника Jeep Wrangler поколения JK, новая версия монстра будет использовать основы последнего поколения JL и будет по сути совершенно новым внедорожником.

Сообщается, что новинка получит мощный 6,2-литровый двигатель V8 с наддувом от мощного купе Dodge Challenger SRT Demon, но для нового Rezvani Tank мощность мотора будет еще больше увеличена.


Фото: avtodream.org

После того, как инженеры Rezvani поработали с этим силовым агрегатом, его мощность увеличилась с 840 до 1000+ л.с.

Также представят военную версию нового “танка”, в комплекте с военной защитой от электромагнитных импульсов. Rezvani также обещает некоторые серьезные внедорожные характеристики благодаря новой подвеске и внедорожным шинам.

Поставки внедорожника Rezvani Tank 2020 модельного года планируется начать этой зимой, а заказать его можно уже, но с депозитом в размере 2500 долларов.

По материалам Телеграф
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Технологии&Авто
Смотри также
Весь рынок:Технологии&Авто
Архивы:2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Сервис подбора кредитов
  • Отправьте заявку
  • Узнайте решение банка
  • Подтвердите заявку и получите деньги
грн
Заказать кредит онлайн
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    РекламаСпецпроектыКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2019 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.