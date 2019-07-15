Тoyota начала разработку космического внедорожника

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Японский концерн и японское агентство аэрокосмических исследований (JAXA) договорились о совместной разработке «мунровера» — дома на колесах для исследователей Луны.
Об этом пишет издание Motor1.
Задачей Toyota станет построить мобильный жилой модуль, который мог бы передвигаться по поверхности спутника Земли и обеспечивать условия для проживания экипажа.
По предварительным данным, луноход получится почти квадратным — 6 м в длину и 5,2 м в ширину при высоте почти в 4 метра. Тем самым удастся организовать внутреннее пространство в 13 кубических метров.
Агентство JAXA (Japan Aerospace Exploration Agency) поставило разработчикам несколько конкретных условий. В частности, луноход Toyota должен иметь тысячекилометровый запас хода и нести запас всего необходимого для двух человек экипажа — воздуха, воды и пищи — как минимум на шесть недель.
При этом должна обеспечиваться возможность находиться в салоне ровера без скафандров. По предварительным данным, луноход будет колесным, а приводиться в движение будет за счет электричества. Вырабатывать же его станут водородные топливные элементы и солнечные батареи.
Фото: Toyota
Разработка лунохода, по сути, уже стартовала: соглашение подписано, и к концу нынешнего года альянс Toyota и агентства должен завершить разработку спецификаций. В следующем году начнется изготовление комплектующих, а к испытаниям приступят в 2021 году.
Правда, создание серийного лунохода (включая и методы его транспортировки на Луну) должно завершиться лишь к 2027-му. Японские аэрокосмические исследователи уверены, что по итогам работы создавать транспорт для других планет — например, для Марса — будет куда легче.
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