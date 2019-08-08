LG планирует выпустить телефон с двумя экранами (фото)

Компания LG может вскоре представить публике новинку – смартфон с двумя экранами.

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Южнокорейская компания объявила о проведении презентации на выставке IFA, которая пройдет с 6 по 11 сентября в Берлине. Видеоприглашение намекает на смартфон, складывающийся наружу, с дополнительным небольшим внешним экраном.

До cих пор LG не выпускала и не анонсировала раскладные телефоны, такие как Samsung Galaxy Fold или Huawei Mate X.

Видео также намекает на то, что будущий телефон может быть ориентирован на игры, но других пока нет.

С одной стороны, LG было бы довольно смело выпустить телефон с двумя экранами, не имея собственного раскладного смартфона, почти одновременно с долгожданными Samsung Galaxy Fold и Huawei Mate X. С другой стороны, если гаджеты конкурентов не удовлетворят пользователей, телефон с дополнительным экраном, который отсоединяется по желанию, будет достаточно конкурентоспособным на рынке смартфонов.