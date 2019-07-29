Нацбанк отменяет часть нормативов для банков

Национальный банк в связи с переходом банков к расчету коэффициента покрытия ликвидностью (LCR) отменяет экономические нормативы мгновенной ликвидности (Н4) и текущей ликвидности (Н5) со 2 сентября 2019 года.

Об этом сообщает пресс-служба Нацбанка.

“Введенный в декабре 2018 г. норматив LCR устанавливает минимально необходимый уровень ликвидности для покрытия чистого ожидаемого оттока денежных средств в течение 30 дней с учетом стресс-сценария. По сути он является более жестким, чем нормативы Н4 и Н5, а потому нет практической целесообразности в дальнейших расчетах этих действующих нормативов”, – говорится в сообщении.

Таким образом, в последний раз публикация данных по нормативам Н4 и Н5 состоится по состоянию на 1 сентября. В то же время до введения норматива LCR на консолидированной основе (т.е. для банковских групп) контроль за достаточным уровнем ликвидности банковской группы до 31 дня будет обеспечиваться через контроль норматива Н5 на консолидированной основе, расчет которого не меняется.

Следующим шагом в реформе системы нормативов ликвидности станет введение до конца 2019 года коэффициента чистого стабильного финансирования (NSFR).