Начал действовать новый тариф на "Зеленую карту"

Моторное (транспортное) страховое бюро Украины (МТСБУ) с 00:00 часов 7 августа 2019 года вводит новые тарифы на полисы “Зеленая карта” для выезжающих за рубеж на автотранспорте.

Об этом сообщает Моторное транспортное страховое бюро Украины (МТСБУ).

В ведомстве было решено снизить стоимость страховых сертификатов “Зеленая карта” на 4,4%.

Стоимость “Зеленой карты” в Украине на 15 дней для поездок по Европе для легковых автомобилей – 687 грн.

Стоимость “Зеленой карты” на один месяц для легковых автомобилей составит 1,095 тыс. грн.

Стоимость полугодового и годового полисов “Зеленая карта” для легковых автомобилей – 4,860 тыс.

Стоимость полисов для поездок в Азербайджан, Беларусь, Молдову и РФ для легковых автомобилей на 15 дней – 501 грн,

один месяц – 737 грн,

полгода – 1,689 тыс. грн,

год – 2,405 тыс. грн.

Справка Finance.ua