Начал действовать новый тариф на "Зеленую карту"

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Моторное (транспортное) страховое бюро Украины (МТСБУ) с 00:00 часов 7 августа 2019 года вводит новые тарифы на полисы “Зеленая карта” для выезжающих за рубеж на автотранспорте.
Об этом сообщает Моторное транспортное страховое бюро Украины (МТСБУ).
В ведомстве было решено снизить стоимость страховых сертификатов “Зеленая карта” на 4,4%.
Стоимость “Зеленой карты” в Украине на 15 дней для поездок по Европе для легковых автомобилей – 687 грн.
Стоимость “Зеленой карты” на один месяц для легковых автомобилей составит 1,095 тыс. грн.
Стоимость полугодового и годового полисов “Зеленая карта” для легковых автомобилей – 4,860 тыс.
Стоимость полисов для поездок в Азербайджан, Беларусь, Молдову и РФ для легковых автомобилей на 15 дней – 501 грн,
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