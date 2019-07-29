У Зеленского рассказали, как надо бороться с контрабандой

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Полная перезагрузка кадрового состава таможни может стать системным решением для остановки контрабанды.
Об этом рассказал заместитель главы Офиса президента Алексей Гончарук в комментарии ЭП.
“Точных цифр о масштабах контрабанды сегодня нет ни у кого. Посчитать ее просто невозможно. С уверенностью можно сказать, что общий объем бюджетных потерь достигает миллиардов долларов ежегодно. Сколько этих миллиардов – пять, семь или десять – покажет время”, – рассказал Гончарук.
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По его словам, поданный президентом сигнал о старте борьбы с контрабандой напугал многих контрабандистов.
“В последние месяцы мы с разных таможен получали сигналы о том, что контрабанда остановилась. Но, конечно, мы понимаем, что это несистемное решение и его недостаточно”, – сказал заместитель главы Офиса президента.
По его мнению, системным решением может быть полная перезагрузка кадрового состава таможни.
“Это главный фактор и первый шаг, который нужно сделать. Если на отдельных таможнях один и тот же человек по десять лет руководит таможней, то можно сколько угодно ставить эксперименты по борьбе с контрабандой и практиковать различные подходы, но в конечном итоге эти люди тебя переигрывают”, – сказал он.
“В данном случае кадры решают очень много. Я очень рассчитываю на то, что Максиму Нефьодову (глава государственной таможенной службы – ред.) удастся создать новую институцию с хорошим кадровым составом”, – рассказал Гончарук.
Второй шаг – наладить обмен информацией с таможнями других стран, чтобы видеть реальные объемы и перечень товаров, пересекающих границу. Третий шаг – ликвидация политической коррупции.
“Контрабанда в стране существует, потому что все это время с нее кормились политики. Сейчас это гарантированно прекратится, потому что, на мой взгляд, у новой команды такой мотивации нет”, – считает Гончарук.
“Нужно наладить много технических вопросов, создать IT-инфраструктуру, построить процессы риск-менеджмента, но если мы наладим обмен информацией с нашими торговыми соседями и исчезнет элитарная коррупция, то ситуация с контрабандой серьезно изменится”, – сказал он.
По мнению Гончарука, практика с полицейскими на таможне имела краткосрочный эффект.
“Пока таможенники с полицейским не договорились, контрабанда где прекратилась, где затормозила. Затем на местном уровне все договорились, и эффект потихоньку сошел на нет. К тому же похоже, что этот эксперимент не нашел поддержки на самом высоком политическом уровне.
Процессы таможенного оформления нужно максимально упрощать, все документальное оформление переводить в софт”, – заявил чиновник.
“На мой взгляд, усиление ответственности необходимо, однако само по себе оно не сработает. С этого точно не нужно начинать. Если сейчас повысить ответственность, то это просто приведет к увеличению размера взяток. Сначала нужно изменить процессы, людей, наладить обмен информацией, а затем усиливать ответственность”, – пояснил Гончарук.
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