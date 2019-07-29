Минфин США признал Китай валютным манипулятором

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Министерство финансов Соединенных Штатов внесло Китай в список стран, манипулирующих валютой.
Об этом сообщается на сайте Минфина США.
В министерстве сообщили, что указывали на то, что власти Китая, действуя на зарубежных валютных рынках, намеренно занижают курс юаня, еще в докладе для конгресса США.
“В последние дни Китай принял конкретные шаги для девальвации своей валюты, при этом сохраняя значительные валютные резервы. Контекст этих действий и неправдоподобность стабильности китайского рынка подтверждают, что цель девальвации Китаем – получить несправедливое конкурентное преимущество в международной торговле”, – говорится в заявлении.
В Минфине США подчеркнули, что подобное поведение является нарушением обязательств, которые Китай взял на себя в G20, и призвали его повысить прозрачность своих целей и операций на валютном рынке и по управлению резервами.
Вашингтон также намерен работать с Международным валютным фондом для устранения “несправедливого преимущества”.
Народный банк Китая 5 августа установил средний обменный курс на уровне 6,9225 юаня за доллар. В ходе торгов курс китайской валюты снизился до минимального за последние 10 лет уровня – 7,0292 юаня за доллар.
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