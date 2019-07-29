Фонд госимущества продал Укртелефильм за 5,1 млн грн

Фонд государственного имущества Украины в рамках так называемой малой приватизации продал государственное предприятие «Украинская студия телевизионных фильмов» (Укртелефильм). За объект заплатили 5,1 миллиона гривен.

Об этом сообщил председатель Фонда госимущества Виталий Трубаров.

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«Сегодня продан единый имущественный комплекс Укртелефильм. Это уже не первая попытка продать этот объект. От бывшей студии телевизионных фильмов остались полуразрушенные помещения. Компания «Риелтис-Плюс» выиграла аукцион с ценой в 5,1 миллиона гривен», – сообщил Трубаров.

Кроме этого Фонд госимущества продал государственную компанию Киевмашсервис. Стоимость этого объекта оценили в 20 миллионов гривен. При этом в ходе торгов она выросла на 8 миллионов гривен.