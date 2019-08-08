В Киеве дорожает жилье в новостройках

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В июле по сравнению с июнем средняя стоимость квартир на первичном рынке недвижимости столицы увеличилась на 0,9% до 25 988 гривен/кв.м.
С начала 2019 года цена на квартиры на первичном рынке поднялась на 5,7%.
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