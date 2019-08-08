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В Киеве дорожает жилье в новостройках

В Киеве дорожает жилье в новостройках

В июле по сравнению с июнем средняя стоимость квартир на первичном рынке недвижимости столицы увеличилась на 0,9% до 25 988 гривен/кв.м.

С начала 2019 года цена на квартиры на первичном рынке поднялась на 5,7%.

  • Эконом-класс – средняя стоимость жилья эконом-класса увеличилась на 1,3% до 20 207 гривен/кв. м.
  • Комфорт-класс – поднялась на 0,5% – 24 050 гривен/кв. м.
  • Бизнес-сегмент – уменьшилась на 0,9% до 37 563 гривен/кв. м.
  • Премиум-сегмент – увеличилась на 0,1% до 56 342 гривен/кв. м.

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По материалам Finance.UA
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