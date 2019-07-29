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Начался ремонт худшей трассы в Украине

Начался ремонт худшей трассы в Украине

Дорожники начали ремонтировать трассу “Кропивницкий-Николаев”.

Об этом сообщается в сюжете ТСН.uа.

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С 5 августа по трассе запрещено ездить грузовикам и машинам весом более 10 тонн. Всем остальным водителям рекомендуют объезжать перекрытый участок дороги.

На данный момент производится капремонт, дорожники обустраивают бетонное покрытие. Сколько продлится ремонт, не уточняется.

По материалам ТСН
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