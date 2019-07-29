Начался ремонт худшей трассы в Украине

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
Дорожники начали ремонтировать трассу “Кропивницкий-Николаев”.
Об этом сообщается в сюжете ТСН.uа.
Читайте также: Потребность в ремонте дорог будут определять онлайн
С 5 августа по трассе запрещено ездить грузовикам и машинам весом более 10 тонн. Всем остальным водителям рекомендуют объезжать перекрытый участок дороги.
На данный момент производится капремонт, дорожники обустраивают бетонное покрытие. Сколько продлится ремонт, не уточняется.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
В правительстве предлагают законодательно регулировать рынок аренды жильяВчера, 21:36 - 17282 18
Украина может обойтись без импорта газа - Коболев7 ч. назад - 2591 7
Цена молочной корзины быстро возрастает9 ч. назад - 389 6
Половина украинцев может выехать за границу, - Климкин4 ч. назад - 1229 3
Ученые разработали приемник 6G, который в четыре раза быстрее 5G15 ч. назад - 1442 2
В правительстве предлагают законодательно регулировать рынок аренды жильяВчера, 21:36 - 17282 18
Всегда ли нужно отрабатывать две недели при увольнении с работыВчера, 17:03 - 12745
На польской границе возросли отказы во въезде украинцам6 ч. назад - 4722
Три мобильные операторы Украины готовятся изменить тарифы3 ч. назад - 3789
Украина может обойтись без импорта газа - Коболев7 ч. назад - 2591 7
Открыт механизм биологического бессмертия29.07.2019, 15:46 - 4242
В Австралии состоялся первый автономный 5G-звонок25.07.2019, 16:10 - 1490
Индия запустила ракету с луноходом (видео)22.07.2019, 15:10 - 1406 1
Samsung показала, как работает камера-перевертыш смартфона Galaxy A80 (фото, видео)20.07.2019, 15:10 - 4405
Aston Martin вывел на трассу суперкар Valkyrie (фото)16.07.2019, 15:10 - 4808 2