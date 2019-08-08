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Как украинцы уклоняются от платы за коммуналку при помощи субсидии

Как украинцы уклоняются от платы за коммуналку при помощи субсидии

Некоторые украинцы нашли много способов уменьшить свои платежи за коммуналку. Среди них самые распространенные:

  • Развод (чаще всего разводятся накануне отопительного сезона).
  • Снятие с регистрации по месту жительства – один член семьи выписывается, но проживает там же.
  • Поиск работы “в тени” – люди получают зарплату в конверте.
  • В социальных службах числится как безработный.
  • Человек становится на учет в центре занятости и получает двойную помощь.
  • Справка об алкогольной или наркотической зависимости одного из членов семьи.

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Этот человек имеет временную неспособность получать доход, хотя на самом деле может работать нелегально.

Справка Finance.ua

  • С 1 мая 2018 года действует новая программа жилищных субсидий.
  • Представитель президента в Кабинете министров Андрей Герус заявил о планах Офиса президента расширить число получателей субсидий.
По материалам Finance.UA
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