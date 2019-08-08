Как украинцы уклоняются от платы за коммуналку при помощи субсидии

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Некоторые украинцы нашли много способов уменьшить свои платежи за коммуналку. Среди них самые распространенные:
Этот человек имеет временную неспособность получать доход, хотя на самом деле может работать нелегально.
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