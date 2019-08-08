Как украинцы уклоняются от платы за коммуналку при помощи субсидии

Некоторые украинцы нашли много способов уменьшить свои платежи за коммуналку. Среди них самые распространенные:

Развод (чаще всего разводятся накануне отопительного сезона).

(чаще всего разводятся накануне отопительного сезона). Снятие с регистрации по месту жительства – один член семьи выписывается, но проживает там же.

Поиск работы “в тени” – люди получают зарплату в конверте.

В социальных службах числится как безработный.

Человек становится на учет в центре занятости и получает двойную помощь.

Справка об алкогольной или наркотической зависимости одного из членов семьи.

Этот человек имеет временную неспособность получать доход, хотя на самом деле может работать нелегально.

Справка Finance.ua

С 1 мая 2018 года действует новая программа жилищных субсидий.