Межбанк: "разогрев" курса продолжится

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В понедельник на валютном рынке “разогрев” курса продолжится. Причин несколько:
1) Отсутствие больших объемов нерезидентских продаж валюты под завтрашний аукцион Минфина Украины по размещению ОВГЗ. Иностранцы выжидают максимально высоких котировок и с учетом небольших по объемам предлагаемых во вторник облигаций – пока не готовы заливать рынок валютой. Снижение предложения будет играть в пользу роста котировок;
2) Выход “дочек” иностранных компаний с покупкой валюты под репатриацию дивидендов. Первая декада месяца – традиционный период для таких операций, что приводит к росту спроса на валюту и спекулятивным попыткам взвинтить курс;
3) Продолжение периода постепенного роста котировок в обменниках. Наличный рынок играет на опережение, чем периодически провоцирует спекулятивную игру “на повышение”.
4) Рост спроса на валюту со стороны импортеров на фоне очень сдержанного ее предложения от экспортеров. Импортеры опасаются дальнейшего подорожания доллара и евро и спешат закрыть свои внешние сделки, а у некоторых экспортеров возникает желание попридержать валюту до максимально высоких котировок. Это психологически работает против гривны.
В пользу нацвалюты срабатывает сокращение ликвидности в банковской системе (коррсчета упали почти на 3,2 млрд гривен – до 45 млрд) и необходимость у компаний закрывать свою задолженность перед персоналом по зарплате за июль и осуществлять свои хозяйственные операции. Это приводит с дефициту гривневых ресурсов у клиентов и стимулирует их к продаже валюты на межбанке.
С учетом предстоящего аукциона по размещению ОВГЗ и активизации “дочек” иностранных компаний по репатриации дивидендов — «Минфин» прогнозирует на понедельник объемы торгов в пределах до 360-400 млн долларов при совершении до 530-620 сделок.
Наличный рынок пока продолжит задирать котировки вверх, ориентируясь на ситуацию на межбанке.
Мы прогнозируем на сегодня продолжение попыток крупных игроков (экспортеров, нерезидентов и спекулянтов) покачать курс и коридор по доллару в пределах 25,60-25,85 гривен.
Котировки наличного валютного рынка:
Курс доллара в банках на 10 утра: прием 25,20-25,60 и продажа 25,70-25,90 гривен.
Курс доллара на Межбанке – график:
Средние курсы валют на Межбанке после открытия рынка:
доллар США – 25,51/ 25,56
евро – 28,31/ 28,32
российский рубль – 0,390/ 0,391
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