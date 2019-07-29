Компания Apple разрабатывает накладные наушники.

В конце прошлого года Apple подала заявку в Ведомство по патентам и товарным знакам США. Корпорация зарегистрировала уникальную технологию направленных микрофонов, которая ранее использовалась только в одном продукте компании – HomePod.

Это позволит создать надежную систему активного шумоподавления, несмотря на то, что будущие наушники, как и AirPods, будут иметь открытую конструкцию.

Несколько месяцев назад Apple снова проявила интерес к накладным наушникам, выпустив очередной патент в свет. На этот раз темой обсуждения стал симметричный дизайн, который исключает привязку к правому или левому уху.

Наушники будут автоматически определять свое положение на голове и правильно подстраивать звук под пользователя.

Кроме того, наушники будут определять, когда они находятся не на голове, и смогут автоматически останавливать воспроизведение. Подобная технология уже давно успешно применяется в AirPods.

Среди прочих функций – поддержка голосового ассистента и опции «Поздравляем, Siri».