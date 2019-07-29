Минрегион разработает GIS-модель пространственного развития горных территорий Карпат

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GIS-модель обеспечит комплексный пространственный подход и согласование мероприятий по управлению развитием территорий каждой из областей горного региона, а также отдельных секторальных стратегий развития.
Об этом сообщил Министр регионального развития, строительства и ЖКХ Украины Геннадий Зубко.
“Современный инструмент развития горных территорий Карпат с применением GIS – пространственное планирование. И он у нас уже есть! Не надо изобретать велосипед, надо двигаться дальше!” – написал Зубко.
Здесь учитываются все исходные данные плюс добавляются все проекты, которые будут реализованы до 2027 года – предпринимательство, транспортная, инженерная, производственная, телекоммуникационная, инженерная инфраструктура, сельское хозяйство, туризм, экология и многие другие.
Модель будет включать в себя предложения по перспективным направлениям пространственного развития горных территорий Украинских Карпат, рационального природопользования, сохранения природного и культурного наследия, что позволит:
- определить инвестиционно привлекательные территории и их оптимальную функциональную нагрузку;
- улучшить состояние окружающей среды и защиту от опасных природных процессов;
- повысить транспортное сообщение и доступность объектов социального обслуживания;
- обеспечить рациональное развитие хозяйственного комплекса региона, выявить потенциальные точки роста.
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