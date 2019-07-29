Поступления в сведенный бюджет увеличились на 16,6%, - ГФС

В Украине в январе-июле в сведенный бюджет поступило почти 717,7 млрд. грн. налогов и сборов. Это те налоги, которые контролирует Государственная фискальная служба.

Такие данные передает пресс-служба ГФС в соцсети Facebook.

Как отмечается, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года поступления выросли на 16,6%, или на 102,4 миллиардов гривен.

“В государственный бюджет собрано почти 566,8 млрд. грн. Этот показатель превышает аналогичный период прошлого года на 15,6%, или почти на 76,6 млрд. гривен. Налоговых платежей в общий фонд госбюджета было собрано в размере 347,1 млрд. грн. Это на 19,2% или на 56 млрд. грн. больше, чем было в 2018 году. Таможенных платежей поступило 180, 9 млрд. грн., что на 0,9%, или на 1,7 млрд. грн. больше, чем было за январь-июль 2018 года”, – говорится в сообщении.

В сведенный бюджет в прошлом месяце поступило 105,1 миллиардов гривен. Это на 19,7%, или на 17,3 млрд. грн. больше, чем было в июле 2018 года. Сбор в государственный бюджет составил почти 81,8 млрд. грн. Это больше прошлогоднего показателя на 18,6% – 12,8 млрд. грн.