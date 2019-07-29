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«Зеленые» электростанции Украины за первые полгода увеличили объемы производства электроэнергии на 93%

«Зеленые» электростанции Украины за первые полгода увеличили объемы производства электроэнергии на 93%

Электростанции, работающие на альтернативных источниках энергии, за первые 6 месяцев 2019 г. выработали на 93,4% больше электроэнергии, чем за аналогичный период предыдущего года.

Такие данные предоставляются в отчете, обнародованном Министерством энергетики и угольной промышленности.

Так, в январе-июне 2019 г. альтернативные электростанции выработали 2,37 миллиарда киловатт-часов электроэнергии, что на 1,14 миллиарда киловатт-часов больше, чем за первые 6 месяцев 2018 года.

Сейчас доля «зеленых» электростанций в энергосистеме Украины составляет 3%, в то время как в прошлом году она составляла 1,6%.

Большинство электроэнергии в Украине произвели атомные электростанции – 53,4%. ТЭС и ТЭЦ выработали 36,8% электроэнергии.

По материалам hromadske.tv
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