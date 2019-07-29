Сколько заплатим за платные дороги в Европе

В Украине хотят сделать некоторые дороги платными. Министерство инфраструктуры предлагает построить мосты и дороги за счет частного инвестора. Въезд на них будет платным. Как пример приводили Подольско-Воскресенский мост.

В Европе уже используют эту систему. Для этого продаются специальные талоны для пользования автомобильными трассами.

Сколько придется заплатить за проезд по дорогам в Еврозоне?

Стоимость талонов зависит от времени использования.

На 10 дней – 9,2 евро

На 2 месяца – 26,80 евро.

На год – 89,20 евро.

А за проезд мостами, туннелями и автомагистралями взимается дополнительная плата.

Польша – платный проезд автомагистралями. (Берлин-Краков – 8,50 евро).

Нидерланды, Германия, Бельгия – не платят за пользование дорогами.

Италия – платные проезды автобанами и горными перевалами. Милан Неаполь (776 км) – 57.10 евро.

Франция – в среднем около 10 € за 100 км платного шоссе.