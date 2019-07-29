Сколько заплатим за платные дороги в Европе

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В Украине хотят сделать некоторые дороги платными. Министерство инфраструктуры предлагает построить мосты и дороги за счет частного инвестора. Въезд на них будет платным. Как пример приводили Подольско-Воскресенский мост.
В Европе уже используют эту систему. Для этого продаются специальные талоны для пользования автомобильными трассами.
Сколько придется заплатить за проезд по дорогам в Еврозоне?
Стоимость талонов зависит от времени использования.
А за проезд мостами, туннелями и автомагистралями взимается дополнительная плата.
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