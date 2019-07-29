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Сколько заплатим за платные дороги в Европе

Сколько заплатим за платные дороги в Европе

В Украине хотят сделать некоторые дороги платными. Министерство инфраструктуры предлагает построить мосты и дороги за счет частного инвестора. Въезд на них будет платным. Как пример приводили Подольско-Воскресенский мост.

В Европе уже используют эту систему. Для этого продаются специальные талоны для пользования автомобильными трассами.

Сколько придется заплатить за проезд по дорогам в Еврозоне?

Стоимость талонов зависит от времени использования.

  • На 10 дней – 9,2 евро
  • На 2 месяца – 26,80 евро.
  • На год – 89,20 евро.

А за проезд мостами, туннелями и автомагистралями взимается дополнительная плата.

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  • Польша – платный проезд автомагистралями. (Берлин-Краков – 8,50 евро).
  • Нидерланды, Германия, Бельгия – не платят за пользование дорогами.
  • Италия – платные проезды автобанами и горными перевалами. Милан Неаполь (776 км) – 57.10 евро.
  • Франция – в среднем около 10 € за 100 км платного шоссе.
  • Швейцария – годовой «абонементы» – около 35 евро.
По материалам Finance.UA
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