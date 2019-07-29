Apple приостановила прослушивание запросов к Siri

Apple приостановила программу контроля качества Siri, в рамках которой подрядчики прослушивают некоторые запросы пользователей.

Об этом указано в заявлении компании.

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По словам представителя Apple, подрядчики получали меньше 1% от ежедневных голосовых запросов, а сами записи длились обычно несколько секунд. Специалисты оценивали, была ли Siri запущена намеренно или по ошибке, следили за уместностью ответов Siri на заданные вопросы и так далее.

При этом аудиозаписи «поставлялись анонимно, случайным образом и не были привязаны к именам или ID пользователей».

Apple заявила, что пересмотрит свою программу контроля качества, а также пообещала выпустить обновление, которое позволит пользователям выбирать, будут ли их запросы отправляться на проверку.

Отметим, что в настоящее время в пользовательском соглашении Siri указано, что записи, сделанные голосовым помощником, «могут быть использованы в целях улучшения работы сервиса»; в то же время, в соглашении не оговаривается, что записи могут прослушиваться третьими лицами.