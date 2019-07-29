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В Японии создали "поезд-пулю"

В Японии создали "поезд-пулю"

В Японии была продемонстрирована новая версия сверхбыстрого поезда, который будет использоваться на железнодорожных путях “Синкансэн”. Следует отметить, что новинка не совершила прорыва в техническом вопросе, однако обещает всем пассажирам принципиально новый уровень комфорта.

Для начала следует обьяснить, чем же является на самом деле легендарная железнодорожная сеть “Синкансэн”. В переводе с японского языка это слово означает “новая магистраль”. На сегодняшний день она является сетью скоростных железных дорог, опутывающих почти всю страну. Принадлежит сие чудо инженерной мысли компании Japan Railways.

Первая линия была открыта еще в 1964 году, специально к летней Олимпиаде. Ее протяженность составляет 515 км. Тянется дорога от Токио к Осаке. На ней находится 17 станций. Местные называют эти поезда – “поезда-пули” из-за чрезвычайно высокой скорости.

Любопытно, что первоначально трасса задумывалась, как железная дорога для круглосуточной перевозки пассажиров. Однако сегодня “Синкансэн” по ночам не работает. С 00 часов до 6 часов утра она закрыта на техническое обслуживание. Окутывает сеть высокоскоростных железных дорог всю Японию, связывая между собой крупнейшие города страны.

По материалам Комментарии
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