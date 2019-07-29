Киевские парковки начнут продавать через ProZorro

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Права на аренду всех киевских парковок будут теперь продавать исключительно через систему ProZorro.
Об этом сообщила депутат Киевсовета Ольга Балицкая, которая и инициировала нововведение. Столичные чиновники говорят, что намерены таким образом искоренить коррупцию при проведении торгов.
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Ранее передача прав на парковку происходила через «Киевтранспарксервис». Последний передавал транспортной комиссии Киевсовета список потенциальных мест для парковки, а депутаты голосовали только за адреса. После этого «Киевтранспарксервис» по своему усмотрению выбирал, кому и за какие деньги эти места отдавать. По словам Балицкой, стоянки делили между загадочными ФЛП по стоимости, заниженной в три-четыре раза.
«Заработала наконец-то на полную силу реформа парковок, которую мы с боем проводили через Киевсовет. Только за последний месяц было оглашено 38 аукционов на продажу прав на обустройство парковочных мест, а действие всех «предыдущих договоров» прекращено полностью», – отметила Балицкая.
Также она обратила внимание, что раньше права на парковки в Киеве продавались вообще без тендеров и под грифом «коммерческая тайна». Было засекречено все – от имен контрагентов до сумм и сроков договоров.
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