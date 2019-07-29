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Киевские парковки начнут продавать через ProZorro

Киевские парковки начнут продавать через ProZorro

Права на аренду всех киевских парковок будут теперь продавать исключительно через систему ProZorro.

Об этом сообщила депутат Киевсовета Ольга Балицкая, которая и инициировала нововведение. Столичные чиновники говорят, что намерены таким образом искоренить коррупцию при проведении торгов.

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Ранее передача прав на парковку происходила через «Киевтранспарксервис». Последний передавал транспортной комиссии Киевсовета список потенциальных мест для парковки, а депутаты голосовали только за адреса. После этого «Киевтранспарксервис» по своему усмотрению выбирал, кому и за какие деньги эти места отдавать. По словам Балицкой, стоянки делили между загадочными ФЛП по стоимости, заниженной в три-четыре раза.

«Заработала наконец-то на полную силу реформа парковок, которую мы с боем проводили через Киевсовет. Только за последний месяц было оглашено 38 аукционов на продажу прав на обустройство парковочных мест, а действие всех «предыдущих договоров» прекращено полностью», – отметила Балицкая.

Также она обратила внимание, что раньше права на парковки в Киеве продавались вообще без тендеров и под грифом «коммерческая тайна». Было засекречено все – от имен контрагентов до сумм и сроков договоров.

По материалам УБР
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