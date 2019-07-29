Украина готова к отопительному сезону на 60% - Зубко

Готовность жилищного фонда Украины к отопительному сезону составляет 60%.

Об этом на селекторном совещании с регионами по подготовке к отопительному сезону заявил вицепремьер – министр регионального развития, строительства и ЖКХ Украины Геннадий Зубко.

“Жилищный фонд Украины готов к отопительному сезону на 60%”, – сказал Зубко.

Он подчеркнул, что социальные объекты (школы, детские сады и больницы) будут полностью готовы уже к 1 сентября. Вицепремьер-министр также добавил, что к началу отопительного сезона местные власти должны сосредоточиться на установлении домовых счетчиков.

“Украинцы должны платить только за потребленную услугу, а не за начисленные нормативы”, – отметил он.