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В Укрзализныце проведут аудит закупок

В Укрзализныце проведут аудит закупок

Председатель правления Укрзализныци Евгений Кравцов поручил новому директору по закупкам компании Сергею Довгаленко провести аудит закупочных процедур.

Об этом Кравцов написал в Facebook.

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«Поставил задачу новому директору по закупкам Сергею Довгаленко сделать полный аудит процедур закупок УЗ. И отдельно – аудит самого «известного» профильного филиала «Центр сервисного обеспечения», который славится удивительными заказами», – отмечает Кравцов.

Также он добавил, что на проведение аудита закупок есть ровно 1 месяц.

Напомним, накануне стало известно, что Филиал «Центр сервисного обеспечения» Укрзализныци объявил тендер на покупку подстаканников по 2000 тысячи гривен за штуку. Впоследствии этот тендер отменили, а средства, предусмотренные на него, направили на приобретение мыла в поезда. А совсем недавно появилась информация, что Укрзализныця будет закупать вышитые рушники и вышиванки на 1,5 млн грн.

По материалам Finance.UA
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