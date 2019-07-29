В Укрзализныце проведут аудит закупок

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
Председатель правления Укрзализныци Евгений Кравцов поручил новому директору по закупкам компании Сергею Довгаленко провести аудит закупочных процедур.
Об этом Кравцов написал в Facebook.
Читайте также: Укрзализныця убирает ковры из пассажирских поездов
«Поставил задачу новому директору по закупкам Сергею Довгаленко сделать полный аудит процедур закупок УЗ. И отдельно – аудит самого «известного» профильного филиала «Центр сервисного обеспечения», который славится удивительными заказами», – отмечает Кравцов.
Также он добавил, что на проведение аудита закупок есть ровно 1 месяц.
Напомним, накануне стало известно, что Филиал «Центр сервисного обеспечения» Укрзализныци объявил тендер на покупку подстаканников по 2000 тысячи гривен за штуку. Впоследствии этот тендер отменили, а средства, предусмотренные на него, направили на приобретение мыла в поезда. А совсем недавно появилась информация, что Укрзализныця будет закупать вышитые рушники и вышиванки на 1,5 млн грн.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
В Украине обвалились цены на популярный продуктВчера, 05:03 - 35498 18
Украинцы стали жертвами схемы о выигрыше автомобиляВчера, 14:45 - 2137 11
Сколько зарабатывают украинские госслужащиеВчера, 11:04 - 2850 9
Французский стартап превращает старые авто в электрокары8 ч. назад - 728 4
Укрепление курса гривны продолжится - мнение экспертаВчера, 09:02 - 4546 4
Межбанк: курс продолжит лихорадитьВчера, 11:18 - 8602 1
Укрепление гривны: что ждать от курса в августе?Вчера, 16:00 - 7013 1
День финансов, 1 августа: ждать ли доллар по 20, секрет от Дубилета, оплата парковки со смартфонаВчера, 17:50 - 4567
Укрепление курса гривны продолжится - мнение экспертаВчера, 09:02 - 4546 4
Сколько зарабатывают украинские госслужащиеВчера, 11:04 - 2850 9
Открыт механизм биологического бессмертия29.07.2019, 15:46 - 2875
В Австралии состоялся первый автономный 5G-звонок25.07.2019, 16:10 - 1149
Индия запустила ракету с луноходом (видео)22.07.2019, 15:10 - 1178 1
Samsung показала, как работает камера-перевертыш смартфона Galaxy A80 (фото, видео)20.07.2019, 15:10 - 4087
Aston Martin вывел на трассу суперкар Valkyrie (фото)16.07.2019, 15:10 - 4505 2