0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 10 0

Opel Corsa обещает удивить экономичностью

Opel Corsa обещает удивить экономичностью

Конструкторы и дизайнеры проекта создали такую форму Opel Corsa, при которой коэффициент лобового сопротивления был снижен до 0,29. Только за счёт улучшенных показателей аэродинамики разработчики смогли существенно снизить расход топлива.

Обтекаемый кузов и задний спойлер помогают автомобилю сохранять устойчивость даже на высокой скорости. В нижней его части есть специальные пластины, направляющие поток воздуха.

Также разработана активная решётка радиатора. Когда дополнительное охлаждение не требуется, специальные жалюзи перекрывают поток встречного воздуха и направляют его в обход мотора. Всё это происходит в автоматическом режиме.

По материалам autonews.ua
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Технологии&Авто
Смотри также
Весь рынок:Технологии&Авто
Архивы:2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Сервис подбора кредитов
  • Отправьте заявку
  • Узнайте решение банка
  • Подтвердите заявку и получите деньги
грн
Заказать кредит онлайн
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    РекламаСпецпроектыКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2019 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.