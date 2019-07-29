Opel Corsa обещает удивить экономичностью

Конструкторы и дизайнеры проекта создали такую форму Opel Corsa, при которой коэффициент лобового сопротивления был снижен до 0,29. Только за счёт улучшенных показателей аэродинамики разработчики смогли существенно снизить расход топлива.

Обтекаемый кузов и задний спойлер помогают автомобилю сохранять устойчивость даже на высокой скорости. В нижней его части есть специальные пластины, направляющие поток воздуха.

Также разработана активная решётка радиатора. Когда дополнительное охлаждение не требуется, специальные жалюзи перекрывают поток встречного воздуха и направляют его в обход мотора. Всё это происходит в автоматическом режиме.