Какие авто на "еврономерах" предпочитают ввозить украинцы

С начала года в Украину ввезли почти 250 000 автомобилей.

По данным компании AUTO-Consulting, больше половины ввезенных авто на “еврономерах” – это машины старше 11 лет.

Средний возраст импортируемых авто в целом – 13 лет.

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По типу кузова из ввезенных машин:

74% – это седаны, хэтчбеки и универсалы,

15% – минивэны,

10% – кроссоверы.

Наиболее популярные бренды автомобилей:

20% – Volkswagen,

11,3% – Opel,

8,3% – Audi,

7,8% – Renault,

7,3% – Skoda.

Среди авто на “еврономерах” украинцы больше всего предпочитают VW Passat, VW Golf, Skoda Octavia, Audi A6, и Opel Zafira.

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