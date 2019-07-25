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Какие авто на "еврономерах" предпочитают ввозить украинцы

Какие авто на "еврономерах" предпочитают ввозить украинцы

С начала года в Украину ввезли почти 250 000 автомобилей.

По данным компании AUTO-Consulting, больше половины ввезенных авто на “еврономерах” – это машины старше 11 лет.

Средний возраст импортируемых авто в целом – 13 лет.

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По типу кузова из ввезенных машин:

  • 74% – это седаны, хэтчбеки и универсалы,
  • 15% – минивэны,
  • 10% – кроссоверы.

Наиболее популярные бренды автомобилей:

  • 20% – Volkswagen,
  • 11,3% – Opel,
  • 8,3% – Audi,
  • 7,8% – Renault,
  • 7,3% – Skoda.

Среди авто на “еврономерах” украинцы больше всего предпочитают VW Passat, VW Golf, Skoda Octavia, Audi A6, и Opel Zafira.

Карты для тех, кто часто за рулем

По областям:

  • 13% автомобилей на еврономерах приехало во Львовскую область,
  • 12,8% – в Киевскую область,
  • 8,1% – в Волынскую область,
  • 6,4% – в Ивано-Франковскую область,
  • 5,8% – в Закарпатскую область.
По материалам Finance.UA
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