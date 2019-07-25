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Какие штрафы ждут "еврономера" с августа

Какие штрафы ждут "еврономера" с августа

В августе вступят в силу новые правила для еврономеров. Полиция получит право останавливать и штрафовать авто без регистрации в конце августа.

Когда вступят в силу – с 22 августа.

Тех, кто официально не зарегистрирует и не растаможит автомобиль в Украине, ждет наказание.

Какие штрафы предусмотрены:

  • С 24 мая значительно увеличились штрафы для нерастаможенных «еврономеров»:
  • за вождение машины на еврономерах – 8500 грн;
  • повторное за год вождение “евробляхи” – 17 000 грн и запрет на вождение в течение года;
  • задержка растаможки на 1 сутки – 170 грн;
  • задержка от 1 до 10 суток – 340 грн;
  • задержка от 10 до 20 суток – 8500 грн;
  • задержка от 20 до 30 суток – 85 000 грн;
  • задержка от 30 суток – 170 000 грн.

Справка Finance.ua

  • Ранее Зеленский пообещал решить проблему штрафов за авто на “еврономерах”, как только будет сформирована новая Верховная Рада.
  • По его словам, проблему со штрафами за ввезенные на территорию Украины с нарушением авто вряд ли удастся решить до завершения срока растаможивания 22 августа 2019 года.
По материалам Finance.UA
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