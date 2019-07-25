Какие штрафы ждут "еврономера" с августа

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В августе вступят в силу новые правила для еврономеров. Полиция получит право останавливать и штрафовать авто без регистрации в конце августа.
Когда вступят в силу – с 22 августа.
Тех, кто официально не зарегистрирует и не растаможит автомобиль в Украине, ждет наказание.
Какие штрафы предусмотрены:
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