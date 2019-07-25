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Wizz Air в июле отменил 50 вылетов из Киева

Wizz Air в июле отменил 50 вылетов из Киева

В период с 16 по 30 июля по неизвестным причинам авиакомпания Wizz Air отменила 50 рейсов из Киева.

Рейсы были отменены по следующим направлениям:

  • Берлин,
  • Биллунн,
  • Братислава,
  • Бремен,
  • Будапешт,
  • Варшава,
  • Вена,
  • Гамбург,
  • Ганновер,
  • Дортмунд,
  • Кельн,
  • Копенгаген,
  • Краков,
  • Ларнака,
  • Мемминген,
  • Рига,
  • Франкфурт.

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Справка Finance.ua:

  • Согласно нормам ЕС, если авиакомпания отменила рейсы или задерживает их более чем на 3 часа, в некоторых случаях она должна возместить пассажиру 600 евро наличными.
  • Чтобы получить компенсацию, необходимо отправить компании данные о рейсе. Соответствующую форму письма можно найти на сайте авиакомпании.

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По материалам Finance.UA
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