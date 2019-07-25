Wizz Air в июле отменил 50 вылетов из Киева

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В период с 16 по 30 июля по неизвестным причинам авиакомпания Wizz Air отменила 50 рейсов из Киева.
Рейсы были отменены по следующим направлениям:
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