Wizz Air в июле отменил 50 вылетов из Киева

В период с 16 по 30 июля по неизвестным причинам авиакомпания Wizz Air отменила 50 рейсов из Киева.

Рейсы были отменены по следующим направлениям:

Берлин,

Биллунн,

Братислава,

Бремен,

Будапешт,

Варшава,

Вена,

Гамбург,

Ганновер,

Дортмунд,

Кельн,

Копенгаген,

Краков,

Ларнака,

Мемминген,

Рига,

Франкфурт.

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Справка Finance.ua:

Согласно нормам ЕС, если авиакомпания отменила рейсы или задерживает их более чем на 3 часа, в некоторых случаях она должна возместить пассажиру 600 евро наличными.