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Украина получила €400 млн кредита от ЕБРР

Украина получила €400 млн кредита от ЕБРР

Европейский банк реконструкции и развития выделил Украине €400 миллионов, которые должны пойти на развитие транспорта в стране, а также на ускорение модернизации энергетической сети.

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€250 млн Украина получила на развитие транспорта. Часть этих средств потратят на 40 экологических троллейбусов для Полтавы.

€149 млн инвестиций выделили на развитие украинской энергосети. Деньги пойдут на модернизацию ключевой инфраструктуры электропередачи НЭК Укрэнерго, которая необходима для синхронизации с европейскими сетями.

По Программе поддержки муниципальных проектов ЕС также дается грант на €450 тыс.

Благодаря кредиту от Европейского банка смогут закупить троллейбусы с большей энергоэффективностью, оборудование для техобслуживания и диагностики, а также модернизировать тяговые подстанции.

По материалам Корреспондент.net
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