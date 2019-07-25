Межбанк: вторник порадовал поклонников гривны

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Вторник в очередной раз порадовал поклонников гривны. Она продолжила укреплять свои позиции, и курс вплотную подошел к рубежу в 25 гривен за доллар.
Уже второй день подряд особенностью торгов было то, что с самого начала сессии котировки сразу же ушли вниз, не особо встречая сопротивления со стороны продавцов и спекулянтов. Никто из них даже не пытается хотя бы в первый час торгов «разогреть» котировки. И фактически единственным “союзником” доллара в такой ситуации становится Нацбанк.
Вот и сегодня – с вчерашних вечерних 25,215/25,24 гривен за доллар рынок сразу стартовал с уровня в 25,08/25,11 с явной целью в 25 гривен в ближайшее время.
Только первый выход НБУ с “тихой” интервенцией по выкупу валюты по 25,20 гривен – спас доллар от неминуемого обвала. Купив 20 млн долларов, Нацбанк сразу снизил свой ценник до 25,10 гривен и добрал еще как минимум 50 млн долларов, и это были явно не последние его выходы на межбанк в “анонимном” режиме через Matching.
Такой массированной скупкой валюты регулятор удержал котировки доллара к концу первого часа сессии на уровне 25,095/25,13 и на отметке 25,065/25,09 гривен к 12 часам.
Пока Нацбанк присутствовал на рынке, котировки еще держались приблизительно в этих пределах, но после его ухода ( после обеда) доллар еще просел до 25,04/25,07 к 15:00 и до 25,02/25,05 к моменту завершения сессии.
Основными продавцами валюты были иностранцы, которые принимали сегодня участие в аукционе Минфина Украины по размещению гривневых ОВГЗ. Завтра с утра будут опубликованы окончательные итоги аукциона, но, судя по объемам валюты, которую продавали нерезиденты под эти операции – аукцион удался.
В отличие от иностранцев, покупавших украинские бумаги – экспортеры продавали валюту только в тех пределах, которые им были необходимы для ведения хозяйственной деятельности. Чувствуется, что они не готовы отдавать валюту “задешево” и стараются обходиться той гривной, которую получают в виде возмещений НДС. Прижимистость экспортеров носит больше психологический характер. Они помнят периодические скачки котировок в середине прошлого лета и надеются на их повторение и в этом году.
Правильность или ошибочность этой логики покажет ближайшее время, ведь они не учитывают значительно возросшую роль при формировании текущего курса иностранных покупателей украинских облигаций (чего не было в прошлые годы), а это очень существенный фактор, учитывая объемы покупок ОВГЗ иностранцами. По некоторым расчетам – НБУ суммарно за этот месяц может выкупить с рынка до 1 млрд долларов (а это в основном валюта нерезидентов-покупателей облигаций), что является абсолютным рекордом для нашего малообъемного межбанка за последние годы.
Главные события 30 июля на межбанке:
1) Дальнейшее проседание котировок доллара с утренних 25,08/25,11 гривен до 25,02/25,05 к моменту закрытия сессии;
2) НБУ не выходил на торги в публичном формате, но снова активно скупал валюту через Matching. Купил первые 20 млн долларов по 25,20 гривен, а в дальнейшем продолжил скупку валюты по 25,10 и ниже. Купил в дальнейшем по разным оценкам участников рынка еще от 50 до 100 млн долларов;
3) Справочный курс НБУ на 12:00 зарегистрирован на отметке 25,0919 гривен за доллар, а официальный курс Нацбанка на 31 июля установлен на уровне 25,0855.
Курс доллара на Межбанке – график:
Средние курсы валют на Межбанке после закрытия рынка:
доллар США – 25,04 / 25,07
евро – 27,91 / 27,94
российский рубль – 0,3950 / 0,3959
На международном валютном рынке forex валютная пара евро/доллар к этому времени имела следующие значения котировок 1,1138 / 1,1140
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