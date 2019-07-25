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ЕБРР выделит €10 млн на экотроллейбусы для Полтавы

ЕБРР выделит €10 млн на экотроллейбусы для Полтавы

Полтава получит до 40 новых энергоэффективных и экологичных троллейбусов с низким полом благодаря кредиту ЕБРР в сумме €10 млн.

Об этом заявил в Facebook старший советник по внешним связям ЕБРР Антон Усов.

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Этот проект станет первой инвестицией в рамках новой Программы ЕБРР для финансирования общественного транспорта в Украине объемом €250 млн. Он также позволит сократить выбросы оксидов углерода и азота.

“Кредит позволит закупить подвижной состав с улучшенной доступностью, который будет почти на 25% более энергоэффективным, чем существующие троллейбусы, а также оборудование для технического обслуживания и диагностики”, – сообщает Усов.

По его словам, часть кредита будет использована для модернизации тяговых подстанций.

Инвестиционную программу дополнит грантовое финансирование Программы поддержки муниципальных проектов ЕС на сумму почти 50 тыс. евро.

По материалам Finance.UA
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