ЕБРР выделит €10 млн на экотроллейбусы для Полтавы

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Полтава получит до 40 новых энергоэффективных и экологичных троллейбусов с низким полом благодаря кредиту ЕБРР в сумме €10 млн.
Об этом заявил в Facebook старший советник по внешним связям ЕБРР Антон Усов.
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Этот проект станет первой инвестицией в рамках новой Программы ЕБРР для финансирования общественного транспорта в Украине объемом €250 млн. Он также позволит сократить выбросы оксидов углерода и азота.
“Кредит позволит закупить подвижной состав с улучшенной доступностью, который будет почти на 25% более энергоэффективным, чем существующие троллейбусы, а также оборудование для технического обслуживания и диагностики”, – сообщает Усов.
По его словам, часть кредита будет использована для модернизации тяговых подстанций.
Инвестиционную программу дополнит грантовое финансирование Программы поддержки муниципальных проектов ЕС на сумму почти 50 тыс. евро.
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