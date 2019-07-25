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Киеву передали новые троллейбусы с кондиционерами и видеокамерами

Киеву передали новые троллейбусы с кондиционерами и видеокамерами

«Богдан моторс» передала КП «Киевпастранс» 12 новых 19-метровых троллейбусов «Богдан Т90117». В соответствии с новыми требованиями, они оборудованы кондиционерами и системой видеонаблюдения.

Об этом сообщила корпорация «Богдан моторс».

В цнлом столичные власти заказали 55 троллейбусов по результатам аукциона, который состоялся в январе 2019 года. «Богдан» обязался поставить оставшийся транспорт до конца 2019 года, отмечают в пресс-службе.

Согласно условиям тендера, все заказанные троллейбусы оборудованы одним кондиционером в кабине водителя и двумя кондиционерами в салоне. Главной отличительной чертой этого транспортного средства в «Богдане» называют асинхронные тяговые двигатели производства харьковского завода «Электротяжмаш».

Кроме того, все троллейбусы оборудованы системой видеонаблюдения и получили автономный ход до 1 км. Общая пассажировместимость транспорта составляет 170 чел., из которых 50 мест для сидения.

По материалам УБР
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