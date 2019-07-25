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НБУ расширил перечень субъектов, которые смогут принимать платежи наличными

НБУ расширил перечень субъектов, которые смогут принимать платежи наличными

Национальный банк расширил перечень субъектов, имеющих право проводить операции по приему наличности в гривнах для дальнейшего ее перевода.

Об этом сообщает пресс-служба Нацбанка.

В перечень таких субъектов Нацбанк добавил:

  • операторов почтовой связи, получивших лицензию Национального банка на перевод средств в национальной валюте без открытия счетов.

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Кроме того, Нацбанк внес следующие изменения:

  • понятие “пункт приема наличных” изменено на “пункт оказания финансовых услуг”,
  • в таких пунктах предоставляются услуги по переводу средств не только в наличной, но и в безналичной форме.

Соответствующие нормы содержит постановление Правления Национального банка Украины “О внесении изменений в постановление Правления Национального банка Украины от 12 февраля 2013 №42 “Об урегулировании вопросов по приему наличности для дальнейшего ее перевода” от 22 июля 2019 года №98.

Документ вступает в силу с 30 июля 2019 года.

По материалам Finance.UA
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