Трем украинским авиакомпаниям "открыли небо" с Тель-Авивом

Государственная авиационная служба Украины удовлетворила заявления авиакомпаний “Роза Ветров”, “Атласджет Украины” и “SkyUp” на эксплуатацию воздушных линий между Украиной и Тель-Авивом.

Об этом сообщается на сайте Госавиаслужбы.

“26 июля 2019 года в Госавиаслужбе состоялось очередное заседание комиссии по рассмотрению вопросов по правам на эксплуатацию воздушных линий. В соответствии с Протоколом № 51 Комиссия приняла решение рекомендовать председателю Госавиаслужбы”, – говорится в сообщении.

ООО «Авиационная компания «Роза Ветров» получила право на полеты:

Киев – Тель-Авив (Израиль) – Киев,

частота рейсов: 16 рейсов в неделю.

ООО «Авиакомпания «Атласджет Украина» получила право на полеты:

Киев – Тель-Авив – Киев,

частота рейсов: 7 рейсов в неделю.

ООО «Авиакомпания SkyUp» получила права на полеты: