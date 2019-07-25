Трем украинским авиакомпаниям "открыли небо" с Тель-Авивом

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Государственная авиационная служба Украины удовлетворила заявления авиакомпаний “Роза Ветров”, “Атласджет Украины” и “SkyUp” на эксплуатацию воздушных линий между Украиной и Тель-Авивом.
Об этом сообщается на сайте Госавиаслужбы.
“26 июля 2019 года в Госавиаслужбе состоялось очередное заседание комиссии по рассмотрению вопросов по правам на эксплуатацию воздушных линий. В соответствии с Протоколом № 51 Комиссия приняла решение рекомендовать председателю Госавиаслужбы”, – говорится в сообщении.
ООО «Авиационная компания «Роза Ветров» получила право на полеты:
ООО «Авиакомпания «Атласджет Украина» получила право на полеты:
ООО «Авиакомпания SkyUp» получила права на полеты:
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