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Трем украинским авиакомпаниям "открыли небо" с Тель-Авивом

Трем украинским авиакомпаниям "открыли небо" с Тель-Авивом

Государственная авиационная служба Украины удовлетворила заявления авиакомпаний “Роза Ветров”, “Атласджет Украины” и “SkyUp” на эксплуатацию воздушных линий между Украиной и Тель-Авивом.

Об этом сообщается на сайте Госавиаслужбы.

“26 июля 2019 года в Госавиаслужбе состоялось очередное заседание комиссии по рассмотрению вопросов по правам на эксплуатацию воздушных линий. В соответствии с Протоколом № 51 Комиссия приняла решение рекомендовать председателю Госавиаслужбы”, – говорится в сообщении.

ООО «Авиационная компания «Роза Ветров» получила право на полеты:

  • Киев – Тель-Авив (Израиль) – Киев,
  • частота рейсов: 16 рейсов в неделю.

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ООО «Авиакомпания «Атласджет Украина» получила право на полеты:

  • Киев – Тель-Авив – Киев,
  • частота рейсов: 7 рейсов в неделю.

ООО «Авиакомпания SkyUp» получила права на полеты:

  • Львов – Тель-Авив – Львов, частота рейсов: 3 рейса в неделю.
  • Запорожье – Тель-Авив – Запорожье, частота рейсов: 3 рейса в неделю.
По материалам Finance.UA
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