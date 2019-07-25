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Против крупнейших банков мира подан иск на 1 млрд фунтов за валютные манипуляции

Против крупнейших банков мира подан иск на 1 млрд фунтов за валютные манипуляции

В отношении ряда ведущих банков Великобритании, США и Швейцарии подан коллективный иск в связи с манипуляциями на валютном рынке.

Американская юридическая фирма Scott + Scott сообщила о подаче коллективного иска в апелляционный суд по конкуренции в Лондоне. Ответчиками по иску являются банки Barclays, Citibank, JP Morgan, RBS и UBS.

Коллективный иск подан в отношении фигурантов картельного сговора на валютном рынке. В мае 2019 г. Еврокомиссия оштрафовала банки Barclays, Citigroup, JPMorgan, MUFG и RBS на 1,07 млрд евро ($1,19 млрд) за участие в манипуляциях с курсами 11 различных валют. Швейцарский банк UBS не был оштрафован в рамках данного решения, однако, по утверждению властей ЕС, был замешан в данных манипуляциях.

Размер иска оценивается более чем в 1 млрд фунтов стерлингов ($1,24 млрд), при этом в Scott + Scott отметили, что общий размер иска может превысить данную сумму – с учетом общего объема операций на валютном рынке, который выполнили подразделения данных банков в Великобритании.

В Scott + Scott отметили, что ответчики по коллективному иску на текущий момент уже были оштрафованы более чем на $8,5 млрд (6,9 млрд фунтов) надзорными ведомствами 11 различных стран.

По материалам BIN
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