Межбанк: понедельник укрепил гривну

В понедельник на валютном рынке гривна продолжила укреплять свои позиции. Характерной особенностью сегодняшних торгов было то, что фактически никто из крупных игроков и основных спекулянтов даже не попытался в самом начале сессии “разогреть” котировки в сторону роста. Уже к концу первого часа торгов доллар с утренних декларативных 25,35/25,38 гривен просел до 25,29/25,32.

Начали распродажу валюты иностранцы (они готовятся к завтрашнему аукциону по размещению ОВГЗ) и экспортерам пришлось либо смириться с нисходящим трендом по доллару, либо в надежде на возможный рост курса пока постараться обходиться той гривной, которую они получают от возмещений НДС.

Спекулянты работали только “в две стороны” без особых попыток покачать рынок, а НБУ вышел первый раз с покупкой доллара в “анонимном” режиме через Matching по 25,30.

Купив свои 20 млн долларов, регулятор быстро сориентировался в ситуации и понизил свой курс выкупа до 25,25 гривен за доллар.

К 12:00 курс просел до 25,23/25,26 с явной тенденцией к дальнейшему снижению и только выкуп валюты регулятором сдерживал это падение.

Покупатели чувствовали себя очень комфортно и активно торговались по курсу с постоянным желанием занизить котировки еще больше.

В 13:00 доллар остановился на отметке 25,22/25,245 гривен и лишь к концу сессии еще чуть просел до 25,215/25,24.

Главные события 29 июля на межбанке:

1) Дальнейшее проседание котировок доллара с утренних 25,35/25,38 гривен до 25,215/25,24 к моменту закрытия сессии;

2) НБУ не выходил на торги в публичном формате, но активно покупал валюту через Matching. Купил первые 20 млн долларов по 25,30 гривен, а в дальнейшем продолжил скупку валюты по 25,25 и ниже;

3) Справочный курс НБУ на 12:00 зарегистрирован на отметке 25,2629 гривен за доллар, а официальный курс Нацбанка на 30 июля установлен на уровне 25,2525.

Курс доллара на Межбанке – график:



Средние курсы валют на Межбанке после закрытия рынка:

доллар США – 25,22 / 25,24

евро – 28,03 / 28,05

российский рубль – 0,3967 / 0,3972

На международном валютном рынке forex валютная пара евро/доллар к этому времени имела следующие значения котировок 1,1131 / 1,1133

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