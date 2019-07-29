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Ryanair прогнозирует новые банкротства авиакомпаний

Ryanair прогнозирует новые банкротства авиакомпаний

Лоу-кост Ryanair спрогнозировал новые банкротства авиакомпаний на европейском рынке, которые могут произойти уже в ближайшие месяцы.

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«Мы ожидаем, что высокие цены на топливо и избыточные провозные емкости на европейских коротких маршрутах приведут к последующему краху авиакомпаний этой зимой и создадут больше возможностей для четырех авиакомпаний Ryanair», — говорится в информационном сообщении лоу-коста об итогах первого квартала 2020 финансового года (апрель-июнь 2019 года).

В авиакомпании назвали Германию и Великобританию в качестве наиболее уязвимых рынков. В первом случае из-за продаж Lufthansa билетов на купленные у обанкротившейся Air Berlin провозные емкости по ценам ниже себестоимости. Во втором — из-за негативного влияния Брексита на уверенность и траты клиентов.

По информации Ryanair, расходы холдинга на топливо за отчетный период выросли на 24% из-за роста цены на керосин и увеличения объема закупок.

По материалам Avianews.com
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