Ryanair запустила распродажу билетов из Украины

Ryanair запустил новую распродажу на 120 000 билетов.

Об этом сказано на сайте авиакомпании.

Скидка действует на рейсы с 1 октября по 30 ноября этого года. Забронировать билеты можно до 29 июля. Размер скидки составляет 25%.

Стоимость билетов в одну сторону из Киева:

Стокгольм (Скавста) — от 13 евро,

Быдгощ — от 14 евро,

Познань — от 15 евро,

Варшава (Модлин) — от 15 евро,

Катовице — от 16 евро,

Гданьск — от 17 евро,

Вроцлав — от 17 евро,

Краков — от 17 евро,

София — от 18 евро,

Вильнюс — от 19 евро,

Братислава — от 20 евро,

Лондон (Станстед) — от 21 евро,

Нюрнберг — от 21 евро,

Штутгарт — от 21 евро,

Берлин — от 23 евро,

Франкфурт-Хан — от 23 евро,

Дублин — от 24 евро,

Пафос — от 25 евро,

Карлсруе/Баден-Баден — от 25 евро,

Стоимость билетов в одну сторону из Львова:

Варшава (Модлин) — от 14 евро,

Краков — от 15 евро,

Мемминген — от 18 евро,

Дюссельдорф Веце — от 19 евро,

Лондон (Станстед) — от 20 евро.

Стоимость билетов в одну сторону из Харькова:

Краков — от 18 евро,

Вильнюс — от 19 евро,

Познань — от 20 евро.

Стоимость билетов в одну сторону из Одессы:

Краков — от 19 евро,

Познань — от 19 евро,

Вроцлав — от 19 евро,

Катовице — от 20 евро,

Гданьск — от 20 евро.

Правила перевоза багажа: