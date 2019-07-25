Ryanair запустила распродажу билетов из Украины

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Ryanair запустил новую распродажу на 120 000 билетов.
Об этом сказано на сайте авиакомпании.
Скидка действует на рейсы с 1 октября по 30 ноября этого года. Забронировать билеты можно до 29 июля. Размер скидки составляет 25%.
Стоимость билетов в одну сторону из Киева:
Стоимость билетов в одну сторону из Львова:
Стоимость билетов в одну сторону из Харькова:
Стоимость билетов в одну сторону из Одессы:
Правила перевоза багажа:
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