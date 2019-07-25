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Ryanair запустила распродажу билетов из Украины

Ryanair запустила распродажу билетов из Украины

Ryanair запустил новую распродажу на 120 000 билетов.

Об этом сказано на сайте авиакомпании.

Скидка действует на рейсы с 1 октября по 30 ноября этого года. Забронировать билеты можно до 29 июля. Размер скидки составляет 25%.

Стоимость билетов в одну сторону из Киева:

  • Стокгольм (Скавста) — от 13 евро,
  • Быдгощ — от 14 евро,
  • Познань — от 15 евро,
  • Варшава (Модлин) — от 15 евро,
  • Катовице — от 16 евро,
  • Гданьск — от 17 евро,
  • Вроцлав — от 17 евро,
  • Краков — от 17 евро,
  • София — от 18 евро,
  • Вильнюс — от 19 евро,
  • Братислава — от 20 евро,
  • Лондон (Станстед) — от 21 евро,
  • Нюрнберг — от 21 евро,
  • Штутгарт — от 21 евро,
  • Берлин — от 23 евро,
  • Франкфурт-Хан — от 23 евро,
  • Дублин — от 24 евро,
  • Пафос — от 25 евро,
  • Карлсруе/Баден-Баден — от 25 евро,

Стоимость билетов в одну сторону из Львова:

  • Варшава (Модлин) — от 14 евро,
  • Краков — от 15 евро,
  • Мемминген — от 18 евро,
  • Дюссельдорф Веце — от 19 евро,
  • Лондон (Станстед) — от 20 евро.

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Стоимость билетов в одну сторону из Харькова:

  • Краков — от 18 евро,
  • Вильнюс — от 19 евро,
  • Познань — от 20 евро.

Стоимость билетов в одну сторону из Одессы:

  • Краков — от 19 евро,
  • Познань — от 19 евро,
  • Вроцлав — от 19 евро,
  • Катовице — от 20 евро,
  • Гданьск — от 20 евро.

Правила перевоза багажа:

  • В тариф Standard входит перевоз ручной клади с габаритами до 40х25х20 см.
  • В случае оплаты услуги «приоритетная посадка» есть возможность взять с собой сумку с габаритами до 55х40х20 см и весом до 10 кг.
По материалам Finance.UA
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