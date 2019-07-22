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Ryanair увеличил оплату за приоритетную посадку и багаж

Ryanair увеличил оплату за приоритетную посадку и багаж

Ryanair увеличил оплату за услуги приоритетной посадки и малого регистрируемого багажа.

Минимальная цена на услуги осталась без изменений.

  • Максимальная возможная цена на приоритетную посадку – 13 евро.

Изменения распространяются – на все рейсы Ryanair и Lauda.

Цена услуги Priority – 6 -12 евро.

Малый регистрируемый багаж – 10 до 25 евро (в зависимости от направления и момента приобретения).

Пассажиры, которые не приобрели услугу приоритетной посадки, бесплатно могут взять один предмет малой ручной клади до 40 х 20 х 25 см.

Пассажиры, которые приобрели Priority, могут брать с собой в салон 2 предмета ручной клади (55 × 40 × 20 см и 40 х 20 х 25 см).

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Пассажиры, не оплатившие услугу приоритетной посадки и желающие перевезти второй предмет ручной клади, могут докупить мини-регистрируемый багаж размерами 55 × 40 × 20 см до 10 кг и сдать его на стойке регистрации.

По материалам Finance.UA
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