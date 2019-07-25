Коболев назвал три основных поражения "Нафтогаза"

Председатель правления “Нафтогаза” Андрей Коболев считает тремя основными поражениями потерю эффективного диалога с акционером, проигрыш в пропагандистской войне и действующий конфликт внутри команды “Нафтогаза”.

Об этом он рассказал в эфире канала “KRYM”.

“Я думаю, что одним из самых больших наших поражений является потеря эффективного диалога с акционером, которая уже привела ко многим негативным последствиям”, – сказал Коболев.

По его мнению, это началось более двух лет назад – тогда состоялся ряд событий, которые постепенно к этому приводили.

“Второе поражение – это, опять же, наш проигрыш в пропаганде, в пропагандистской войне с нашими основными клиентами, то есть с населением Украины. И этот проигрыш является достаточно сильным, потому что, не имея медийной возможности заниматься пропагандой, которой занимались наши оппоненты, мы не смогли донести полезные вещи, которые несет с собой рынок газа”, – отметил председатель правления “Нафтогаза”.

Он выразил надежду, что это может быть исправлено в ближайшее время, так как это является очень важным элементом любого нового правительства.

В то же время, по его словам, большинство политиков, которые спекулировали на этой теме, “вылетели с треском” с ВР и как политические партии, и мажоритарщики.

“Третьей поражением для себя лично я считаю действующий конфликт, который сейчас внутри команды “Нафтогаза” – поражение не в том, что мы его проиграем, а в том, что он произошел. Возможно, его можно было избежать, возможно – нет”, – добавил Коболев.