Юрий Моша: Роды за границей. Зачем? И во сколько это обойдется?

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Так называемые родильные туры не перестают быть популярными среди украинок, не взирая даже на то, что их стоимость за последнее время значительно выросла, как и расходы, которые сопровождают такую поездку.
В среднем к нам в год обращается 100-150 беременных женщин, которые хотят рожать не в Украине. Безусловно, одна из основных причин – высокий уровень медицины за рубежом.
Там вам дадут надежную гарантию того, что все необходимое будет сделано. Поэтому часто рожать за рубеж едут те, у кого есть проблемы со здоровьем, с вынашиванием беременности, обнаруживаются какие-то патологии.
Уровень сервиса, который и не снился
Конечно же, за рубежом вам предоставят такой уровень сервиса, который в Украине вы найдете только в паре-тройке частных профильных учреждений. Вам не придется сидеть в очередях, терпеть грубость кого-либо из персонала, лежать в коридоре, до выписки разлучаться с мужем и родными.
В большинстве стран, куда любят ездить украинки с целью родить ребенка (США, Канада, Израиль, Германия, Испания, Польша), на родах могут присутствовать родные. И при этом не нужна спецодежда и анализы! А после родов предусмотрено неограниченные посещения – вплоть до 10 – 15 родственников, близких или друзей.
Подкупают также современные подходы к процессу рождения ребенка. В большинстве стран можно рожать в воду или в вертикальном положении. Также медицинское вмешательство в процесс будет минимальным, если вы поедете в другие страны.
Бэби-туризм как способ переехать
Но весь комфорт и сервис уходит на второй план, когда будущие родители думают более глобально. В таком случае они подбирают страны, где новорожденный сразу же получает гражданство страны, в которой родился.
Это самая популярная причина, почему украинцы, как и множество родителей других национальностей, выбирают для родов именно США. Лицо, рожденное на территории, входящей в юрисдикцию США, автоматически становится американским гражданином по праву земли. То есть достаточно въехать по туристической визе или даже нелегалом и зарегистрировать рождение ребенка на американской территории.
Правда, сама мать ни гражданства, ни даже Green Card за это не получает. Зато дети автоматически получают массу преимуществ:
Якорные дети — именно так называют младенцев, которые были специально рождены в США. Их родители как бы бросают якорь на американскую землю, с помощью которого можно закрепиться в стране легально и навсегда.
По статистике агентства Pew research centre, 68% всех иммигрантов в США составляют именно «воссоединенные семьи». Например, в 2016 году по данной программе в США легально въехало 804 993 мигранта (и с каждым годом эта цифра только растет – авт.). Получается, что каждое «якорное дитя» помогает перебраться в США в среднем 5 родственникам: родителям, братьям и сестрам, дедушкам и бабушкам.
За последние 20 лет посредством цепной миграции в США въехало свыше 9 миллионов человек — это почти 3% общего населения страны.
В Канаде, как и в США, тоже действует принцип автоматического получения гражданства всеми людьми, рожденными на территории Канады. Но туда наши соотечественники едут не так охотно. Все потому, что по Канаде в разы меньше информации в Интернете, а не все хотят быть первопроходцами и узнавать всю информацию самостоятельно и «набивать себе шишки».
Роды в Канаде ни капельки не дешевле, чем роды в США. Также в Канаде сложнее договориться о скидке на медицинские услуги, чем в США. И еще там наблюдается дефицит докторов и, соответственно, нехватка у них свободного времени – найти доктора, имеющего свободное время, принимающего новых пациентов и который согласится вести беременность у нерезидента и без медицинской страховки, не так просто.
Дорого, но с инвестициями
Роды в США и Канаде потянут немало денег из вашего бюджета. Так, в США ведение родов врачом обходится в 3000-5000 долларов, госпиталь – в 3000-4000 (если роды проходят естественным путем и пребывание матери и ребенка в больнице не превышает двух суток); плюс 3900 долларов в случае кесарева сечения и нахождения в госпитале не более 4 суток.
По желанию также можно добавить эпидуральную анестезию (700-1000 долларов) и осмотр новорожденного врачом-педиатром (200-300 долларов).
90% наших украинских клиентов из всех вариантов выбирают Майями – раскрученное место, где мамочки гуляют с колясками, общаются, теплый климат, легче с краткосрочной арендой и приемлемая цена.
В среднем на роды в Канаде в 2019 году уйдет около 10 000 CAD, что равно 7500 долларов США. А сумма с учётом всех расходов, в том числе перелёт туда и обратно, будет в несколько раз выше.
Мексика и другие альтернативы
Если же эти суммы для вас пугающие, но бонусов для ребенка хочется, то стоит обратить внимание на Мексику. Там современная медицина, дружелюбная атмосфера и теплый климат. Ребенок получает гражданство, которое позволяет путешествовать без визы в 130 стран мира, в том числе во все государства Шенгенской зоны.
Родители ребенка, получившего мексиканское гражданство, могут претендовать на получение ПМЖ в ускоренном порядке, и уже через два года начать оформление местного подданства.
При этом цены на роды в Мексике значительно ниже, чем в соседних США. Так, за прием естественных родов местные клиники берут 7-36 тыс. песо (350-1800$). Кесарево сечение обойдется в 10 500-49 000 песо (525-2450 долларов).
Для граждан Украины въезд в страну безвизовый, по электронному разрешению, которое можно оформить за 10 минут онлайн. Без гражданства, зато нестандартно и безопасно.
В немецких родильных домах существует большое количество различных программ, направленных на подготовку к грядущим родам и обучение уходу за ребенком.
Пациенткам предоставляется возможность родить малыша в нестандартной позе: в вертикальном положении (стоя), в воде, другими известными способами. При этом стоимость такого удовольствия в среднем 15 000 долларов.
Если рожать в Израиле, то можно значительно сэкономить семейный бюджет. Всего в $5 тыс. обойдутся естественные роды в комфортных и безопасных условиях высокоразвитой медицины. Об этом свидетельствуют многочисленные отзывы счастливых родителей. И самым главным преимуществом будет то, что если есть нюансы или возникнут сложности, то израильские специалисты справятся с ними лучше кого-либо другого – благодаря высокому уровню репродуктивных технологий здесь оказывается существенная помощь в ведении проблемных беременностей и родов, а также послеродовой реабилитации.
Юрий Моша, основатель международной компании «Второй паспорт»
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