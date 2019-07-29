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Испанский классический автомобиль переключили на электрику

Испанский классический автомобиль переключили на электрику

Испанские студенты смастерили на базе Seat 600 электромобиль. Он способен проехать 20 километров полностью на электричестве.

У студентов промышленного инженерного курса университета в Мадриде на переоборудование классического автомобиля ушло около 150 часов. Вместо стандартного 0,63-литрового четырехцилиндрового двигателя мощностью 21,5 л.с. был установлен электродвигатель мощностью 16 л.с. Правда, запас хода электромобиля составляет всего 20 км.

Однако сложной задачей для студентов было то, что все компоненты, не связанные с двигателем, они изготавливали самостоятельно. В результате около 10 новых деталей в автомобиле стали результатом самостоятельной работы. К тому же, кроме двигателя Seat 600 получил датчик освещения и сенсорный экран в салоне.

По материалам autonews.ua
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