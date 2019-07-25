Минрегион выделит 1,3 млрд грн на медицинские и социальные проекты

Минрегион профинансирует более 100 проектов в сфере медицины и соцзащиты в рамках Госфонда регионального развития.

Об этом сообщил в Facebook заместитель министра регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Лев Парцхаладзе.

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Министерство уж подтвердило финансирование на сумму почти 1,3 млрд грн. Эти средства направят на строительство, реконструкцию, капремонт и закупку необходимого оборудования в больницы, клиники и поликлиники, перинатальные и рекреационные центры, амбулатории и другие медучреждения, а также на ремонт и реконструкцию детских домов и других объектов.

“В целом уже одобрено финансирование из ГФРР на реализацию 707 проектов регионального развития во всех областях Украины. Это строительство и реконструкция школ и детских садов (277 проектов), учреждений здравоохранения и соцзащиты (109 проектов), культуры (38 проектов), спорта (131 проект), дорожно-транспортной инфраструктуры (47 проектов), водоснабжение и водоотвод (50 проектов) и другие важные региональные проекты”, – написал заместитель министра.

В настоящее время в регионах активно продолжается строительство современных сельских медамбулаторий за счет субвенции из государственного бюджета на сельскую медицину.

“В целом уже утверждено финансирование строительства 561 такого объекта. И мы планируем увеличивать эту цифру в дальнейшем”, – отмечает Парцхаладзе.