Власть готовится к прекращению транзита газа до зимы

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
Украина готовится к худшему сценарию с транзитом и закачивает максимальные объемы газа в хранилища.
Об этом сказал представитель президента в Кабмине Андрей Герус.
“Если ты готов к худшему сценарию, то он, скорее всего, не состоится”, – считает он.
По словам Геруса, Украина готовится иметь максимально полные газохранилища и за счет этого ресурса проходить зиму без транзита.
“Есть интерес европейских компаний к своп-сделкам, то есть они сейчас закачивают газ в украинские газохранилища, условно его продают и через год выкупают обратно. Частные трейдеры также закачивают газ в ПХГ для того, чтобы его продавать зимой”, – отметил он.
Герус напомнил, что Газпром готов возобновить переговоры после выборов, когда будет новое правительство. “Я думаю, что сейчас уже очевидно понятно, поэтому в ближайшее время будут возобновлены переговоры с Россией по вопросам транзита и закупок газа, потому что у нас есть решение Стокгольмского арбитража, согласно которому 5 млрд кубометров газа должно быть закуплено по цене хаба без плюсов”, – отметил Герус.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Какие штрафы ждут "еврономера" с августаВчера, 20:00 - 25957 13
Цены на картофель возрастут до 80% - экспертВчера, 02:19 - 14372 6
Украинцы могут получить вторую пенсию5 ч. назад - 2700 5
Новое правительство не будет снижать коммунальные тарифы2 ч. назад - 869 4
Греческий остров предлагает жилье и 18 тысяч евро новым жителямВчера, 04:09 - 33094 4
Какие штрафы ждут "еврономера" с августаВчера, 20:00 - 25957 13
Предприятия обязаны вернуть украинцам миллионы за завышение регулируемых государством цен6 ч. назад - 12465 1
Австрия упростила правила трудоустройства для иностранцев: кому платят большеВчера, 16:04 - 6738 1
Украинцы могут получить вторую пенсию5 ч. назад - 2700 5
В Украине предлагают изменить Трудовой кодекс4 ч. назад - 1990 1
В Австралии состоялся первый автономный 5G-звонок25.07.2019, 16:10 - 671
Индия запустила ракету с луноходом (видео)22.07.2019, 15:10 - 915 1
Samsung показала, как работает камера-перевертыш смартфона Galaxy A80 (фото, видео)20.07.2019, 15:10 - 3697
Aston Martin вывел на трассу суперкар Valkyrie (фото)16.07.2019, 15:10 - 4177 2
На Большом адронном коллайдере нашли новую частицу15.07.2019, 15:20 - 3794 6