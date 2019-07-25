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Власть готовится к прекращению транзита газа до зимы

Власть готовится к прекращению транзита газа до зимы

Украина готовится к худшему сценарию с транзитом и закачивает максимальные объемы газа в хранилища.

Об этом сказал представитель президента в Кабмине Андрей Герус.

“Если ты готов к худшему сценарию, то он, скорее всего, не состоится”, – считает он.

По словам Геруса, Украина готовится иметь максимально полные газохранилища и за счет этого ресурса проходить зиму без транзита.

“Есть интерес европейских компаний к своп-сделкам, то есть они сейчас закачивают газ в украинские газохранилища, условно его продают и через год выкупают обратно. Частные трейдеры также закачивают газ в ПХГ для того, чтобы его продавать зимой”, – отметил он.

Герус напомнил, что Газпром готов возобновить переговоры после выборов, когда будет новое правительство. “Я думаю, что сейчас уже очевидно понятно, поэтому в ближайшее время будут возобновлены переговоры с Россией по вопросам транзита и закупок газа, потому что у нас есть решение Стокгольмского арбитража, согласно которому 5 млрд кубометров газа должно быть закуплено по цене хаба без плюсов”, – отметил Герус.

По материалам РБК-Украина
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