Siri помогает Apple подслушивать разговоры пользователей

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Подрядчики компании Apple прослушивают разговоры пользователей, записанные через голосовой помощник Siri.
Об этом сообщает издание The Guardian.
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Похоже, в компании теперь большие проблемы, раз уж об этом узнал весь мир. Несомненно, Apple занимается “грязным делом”, и за это придется платить.
Информация о записи и прослушке всплыла благодаря бывшему сотруднику компании Apple. Тот рассказал журналистам издания, фирмы-подрядчики американского гиганта невольно узнают конфиденциальную информацию владельцев смартфонов. Например, их диагнозы, подробности половой жизни и бизнеса. Это означает, что посторонние лица и компании знают о вас практически все.
По словам источника, все записи разговоров из Siri сопровождаются данными о местонахождении пользователя и его контактной информацией.
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