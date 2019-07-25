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"Северный поток" возобновил поставки газа

"Северный поток" возобновил поставки газа

Поставки газа по российскому газоопроводу “Северный поток” 27 июля были возобновлены после остановки на ежегодное плановое техобслуживание.

Об этом говорится в заявлении на официальном сайте компании оператора Nord Stream AG.

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“Компания Nord Stream AG своевременно и в полном объеме завершила работы по плановому техническому обслуживанию обеих ниток газопровода. С 16 по 27 июля 2019 г. проведены все запланированные регламентные работы по техническому обслуживанию механических компонентов, а также по тестированию автоматических систем. После временной остановки системы газопровода подача газа возобновлена, полная мощность трубопровода доступна для выполнения заявок на поставку газа”, – говорится в заявлении компании.

По материалам УНН
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