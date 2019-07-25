0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 102 0

Украинцы могут получить вторую пенсию

Украинцы могут получить вторую пенсию

В Украине будут дорабатывать пенсионную реформу, а также запускать вторую часть системы выплаты пенсий.

Соответствующее заявление сделала избранная в Верховную Раду по списку политической силы “Слуга народа” нардеп Галина Третьякова.

Продумывается запуск программы выплат так называемой “второй пенсии”. Данная программа предусматривает пополнение лицевого счета работающего украинца, который должен происходить при каждой выплате заработной платы. Распоряжаться этим счетом можно будет при достижении определенного возраста, или в заранее определенных законодательством случаях.

Например, если работник относится к так называемому “второму списку” профессий, имеет стаж в тридцать пять лет официального трудоустройства, получая ежемесячно не менее пятнадцати тысяч гривен, он будет обязан платить дополнительный взнос в Пенсионный фонд. Эта сумма составит семь процентов от ежемесячной зарплаты. Однако его вторая пенсия будет составлять не менее десяти процентов от ежемесячной выплаты. Благодаря несложным подсчетам, можно выяснить, что первая пенсия для такого человека будет равняться 3,7 тысячам гривен, а вторая или дополнительная принесет еще полторы тысячи гривен. Впрочем, здесь следует учитывать еще темпы роста украинской экономики. Если она продолжит развиваться в таком же темпе, сумма выплат по второй пенсии будет увеличиваться.

Эти проекты все еще требуют доработки. В частности, необходимо решить целый ряд сопутствующих вопросов. Главным из них является обсуждение деталей законов с украинцами, которые могут помочь устранить детали, способные сделать проекты неэффективными. Связь с обществом была утеряна из-за небрежных действий правительства прошлого созыва, между тем, важно получить ответы на вопросы:

  • является ли задачей государства “доплата” взносов;
  • сумма, которую должен заплатить работодатель;
  • сумма процента по зарплате, которая будет идти в накопительные пенсии;
  • возраст, который позволяет начать получать пенсионные выплаты;
  • лица и организации, уполномоченные заниматься взносами и выплатами.
По материалам Газета по-Украински
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Личные финансы
Смотри также
Весь рынок:Личные финансы
Архивы:2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Сервис подбора кредитов
  • Отправьте заявку
  • Узнайте решение банка
  • Подтвердите заявку и получите деньги
грн
Заказать кредит онлайн
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    РекламаСпецпроектыКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2019 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.