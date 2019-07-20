Межбанк: гривна не подвела

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Пятница прошла под знаком дальнейшего укрепления позиций гривны на межбанке, хотя в самом начале сессии и были попытки качнуть котировки вверх.
Но уже к концу первого часа торгов после того как котировки достигли отметки до 25,48/25,51 гривен за доллар – экспортеры и спекулянты потеряли надежду на значительный рост курса и смирились с продолжением понижающего тренда по доллару.
Причина проста – особого спроса на доллар не было и предложение начало превалировать над спросом даже на небольших объемах. НБУ не покупал доллар с самого утра, чем также поспособствовал психологическому снижению котировок.
По информации отдельных участников рынка регулятор появился на торгах позднее и откупил свои дежурные 20 млн долларов, но уже подешевле.
Ход торгов:
В первый час сессии с утренних котировок 25,445/25,475 доллар вначале вырос до 25,48/25,51 гривен, но затем просел до 25,46/25,49 к 11:00. После этого рынок уже шел только по пути укрепления нацвалюты.
К 12:00 доллар упал до 25,40/25,43 гривен, а НБУ без лишнего шума откупил свои 20 млн долларов. К обеду котировки остановились на отметке в 25,40/25,425 гривен, а после него – просели до 25,38/25,41 на 15:00 и до 25,35/25,38 к концу сессии. В последний час проседание курса уже было больше делом рук спекулянтов, нежели реальным показателем состояния межбанка.
Главные события 26 июля на межбанке:
1) Проседание котировок доллара с утренних 25,445/25,475 гривен до 25,35/25,38 к моменту закрытия сессии;
2) НБУ не выходил на торги в публичном формате, но покупал валюту через Matching. Купил не менее 20 млн долларов;
3) Справочный курс НБУ на 12:00 зарегистрирован на отметке 25,4603 гривен за доллар, а официальный курс Нацбанка на 29 июля установлен на уровне 25,439728.
Курс доллара на Межбанке – график:
Средние курсы валют на Межбанке после открытия рынка:
доллар США – 25,38/ 25,41
евро – 28,26/ 28,28
российский рубль – 0,401 / 0,402
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