Бронзовый Ленин "оплатит" долги по зарплате

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
Через OpenMarket ГП “СЕТАМ” продадут 6-тонного бронзового Ленина в Желтых Водах. Это сделают для того, чтобы оплатить долги по зарплате.
Об этом сообщает пресс-служба СЕТАМ.
“На продажу выставлен памятник В.И.Ленину, 2003 г.в., инв. № 34200, материал литая бронза, вес 6 тонн.
Государственная исполнительная служба продает имущество КП “ПЖРЭО” Жовтоводовского городского совета. КП имеет долги по зарплате более 97 тыс грн.
Стартовая цена – 514 500 грн.
Дата проведения аукциона: 8 августа 2019 г., 9:00.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Как меньше платить за электричествоВчера, 19:03 - 8861 10
НБУ будет реализовывать наборы из разменных и оборотных монет (фото)6 ч. назад - 619 7
В МВФ рассказали, когда миссия фонда вернется в Украину9 ч. назад - 702 7
Грузинская валюта лари рекордно обесценилась4 ч. назад - 1256 5
Реальная зарплата в Украине превысила уровень 2013 года (инфографика)4 ч. назад - 1119 5
У Зеленского рассказали, как будут бороться с коррупциейВчера, 21:03 - 13543
Как меньше платить за электричествоВчера, 19:03 - 8861 10
Штрафовать "зайцев" в транспорте будут по-новому5 ч. назад - 4198 5
У Зеленского прокомментировали возможное подорожание дизтоплива (инфографика)7 ч. назад - 3911 3
Мораторий на землю: За сколько в Украине продают паи и где (инфографика)Вчера, 20:42 - 2164 1
В Австралии состоялся первый автономный 5G-звонокВчера, 16:10 - 344
Индия запустила ракету с луноходом (видео)22.07.2019, 15:10 - 734 1
Samsung показала, как работает камера-перевертыш смартфона Galaxy A80 (фото, видео)20.07.2019, 15:10 - 3472
Aston Martin вывел на трассу суперкар Valkyrie (фото)16.07.2019, 15:10 - 3958 2
На Большом адронном коллайдере нашли новую частицу15.07.2019, 15:20 - 3463 6