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Бронзовый Ленин "оплатит" долги по зарплате

Бронзовый Ленин "оплатит" долги по зарплате

Через OpenMarket ГП “СЕТАМ” продадут 6-тонного бронзового Ленина в Желтых Водах. Это сделают для того, чтобы оплатить долги по зарплате.

Об этом сообщает пресс-служба СЕТАМ.

“На продажу выставлен памятник В.И.Ленину, 2003 г.в., инв. № 34200, материал литая бронза, вес 6 тонн.

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Государственная исполнительная служба продает имущество КП “ПЖРЭО” Жовтоводовского городского совета. КП имеет долги по зарплате более 97 тыс грн.

Стартовая цена – 514 500 грн.

Дата проведения аукциона: 8 августа 2019 г., 9:00.

По материалам Finance.UA
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